Максим Диденко: Мы все здесь - с голым задом на ветру

- Я ничего не думал про российскую культуру. Я думал про своих близких друзей, про семью, про свою жизнь. Разные были мысли в состоянии аффекта, не хочу даже их сейчас произносить. Был шок, ждали атомный взрыв и апокалипсиса, и думать не очень хорошо получалось, поэтому всякие утопии и возникали. В какой-то момент я обнаружил, что у меня нет документов, нет дома, не получается заниматься этим утопическим гигантским проектом. Я в марте устраивался грузчиком разгружать квартиры умерших людей, 10 евро в час.

- Когда сорвался спектакль в Deutsches Theater, у меня там играли немецкие студенты из Академии драматического искусства им. Эрнста Буша (Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch). Я встретился с их профессором и сказал: "Я настолько разуверился в своей профессии, в ее смысле. Война эта так меня придавила, что мне кажется, у меня сейчас есть только один путь, - поработать со студентами". Потому что студенты - это люди молодые, и у них более чистое сознание и отношение к профессии. Мое предложение, к счастью, показалось интересным. Я наткнулся на сценарий Стругацких к будущему фильму "Сталкер", это был первый драфт, который они писали для Тарковского. Там сюжет не такой, как мы привыкли видеть в книге или в фильме. Там в финале Сталкер единственный добирается до комнаты желаний и загадывает, чтобы его дочь выздоровела. Потом он возвращается домой и видит, что девочка все еще больна, а из его рюкзака начинают сыпаться золотые монеты. Звучит грохот, он смотрит за окно - а там вырастает гриб ядерного взрыва. И я подумал: вот же оно! В моей жизни было несколько спектаклей, например, "Норма" по Сорокину, в которых все сбывалось в самом ужасном виде. Поэтому я сделал в "Машине желаний" другой финал, не очень очевидный. В конце все зрители встают со своих мест и проходят через комнату желаний вместе со Сталкером. Там такой туннель за сценой, очень похожий на бомбоубежище. Я подумал, что все мы сейчас находимся в таком ожидании катастрофы, что важно, чтобы люди пожелали что-то хорошее.