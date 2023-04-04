Разведка: власти России ищут замену ЧВК "Вагнер"

По мнению разведки, одна из причин, по которым власти ищут замену ЧВК "Вагнер", состоит в том, Евгений Пригожин неоднократно вступал в прямой конфликт с российским министерством обороны. Это сильно раздражает российское военное руководство, привыкшее к строгой субординации.

В Москве надеются, что альтернативные частные боевые подразделения будет проще держать под контролем.

Авторы доклада отмечают, что в настоящее время ни одна другая известная российская ЧВК не может конкурировать с ЧВК "Вагнер" по численности и боевой мощи.

Разведка говорит, что логика российского командования, предпочитающего воевать в Украине силами наемников, вполне понятна: они куда эффективнее солдат регулярной армии, а основные расходы по их содержанию ложатся на плечи частного бизнеса.

Кроме того, в Москве считают, что тяжелые потери личного состава ЧВК более приемлемы для российского общества и не вызывают резкого роста антивоенных настроений в стране.