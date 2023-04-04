Twitter сменил логотип

Это позволило увеличить стоимость Dogecoin на бирже Binance на 30%.

3 апреля пользователи Twitter заметили, что вместо привычной синей птицы логотип Twitter был заменен символом криптовалюты Dogecoin - собакой породы сиба-ину.

Twitter официально не прокомментировал изменение логотипа.

Тем временем Илон Маск, генеральный директор платформы, опубликовал в своем профиле мемы и шутки по поводу смены логотипа в понедельник вечером. Он также опубликовал скриншот, на котором один из пользователей призвал Маска купить Twitter и сменить логотип в прошлом году.

"Как и обещал", - подписал скриншот Маск.

После нововведения Twitter стоимость криптовалюты на бирже Binance увеличилась на 30%. Также в настоящее время неизвестно, является ли новый логотип "разовым" или эта собака будет существовать в течение более длительного периода времени.

Следует отметить, что логотип Twitter в приложении остался прежним. Официальные страницы платформы тоже сохранили логотип в виде синей птицы.