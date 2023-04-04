Twitter сменил логотип

Twitter в понедельник, 3 апреля, удивил пользователей новым логотипом. Вместо привычной птички появилось изображение собаки породы сиба-ину Доге, которая является символом криптовалюты Dogecoin.
Это позволило увеличить стоимость Dogecoin на бирже Binance на 30%.
3 апреля пользователи Twitter заметили, что вместо привычной синей птицы логотип Twitter был заменен символом криптовалюты Dogecoin - собакой породы сиба-ину.
Twitter официально не прокомментировал изменение логотипа.
Тем временем Илон Маск, генеральный директор платформы, опубликовал в своем профиле мемы и шутки по поводу смены логотипа в понедельник вечером. Он также опубликовал скриншот, на котором один из пользователей призвал Маска купить Twitter и сменить логотип в прошлом году.
"Как и обещал", - подписал скриншот Маск.
После нововведения Twitter стоимость криптовалюты на бирже Binance увеличилась на 30%. Также в настоящее время неизвестно, является ли новый логотип "разовым" или эта собака будет существовать в течение более длительного периода времени.
Следует отметить, что логотип Twitter в приложении остался прежним. Официальные страницы платформы тоже сохранили логотип в виде синей птицы.
As promised pic.twitter.com/Jc1TnAqxAV— Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2023
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