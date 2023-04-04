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СМИ: немецкие страховщики возобновили страхование "Северного потока"

rus.tvnet.lv
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"Северный поток - 2".
"Северный поток - 2". Фото: Maxim Shemetov

Две немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток-1". Который контролирует Россия. Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство Reuters ссылается на пять источников, которые дали понять, что не исключено восстановление трубопровода.

Такое страхование имеет важное значение для  долгосрочного будущего трубопровода. Напомним, что он  был основным маршрутом транспортировки российского газа в Европу, до  взрыва в сентябре прошлого года.

Как отмечает Reuters страхование трубопровода публичной позиции Германии по разрыву связей с Россией.

Страховые компании, а также власти Германии отказались от комментариев. 

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