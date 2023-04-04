Bolt ограничил скорость электросамокатов по ночам и в выходные дни

Скорость электросамокатов снижена в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье с 22:00 до 5:00.

Кивлениеце поясняет, что в прошлом сезоне в Эстонии уже были введены ограничения скорости, и накопленный опыт позволяет сделать вывод, что количество потенциальных травм может быть сокращено до 20%. Скорость во многом определяет, произойдет ли дорожно-транспортное происшествие и насколько серьезными будут его последствия. Дополнительным фактором является плохая видимость в ночное время, поэтому Bolt напоминает, что передвигаться нужно только по освещенным улицам, чтобы водитель самоката мог вовремя заметить ямы или другие неровности дорожного покрытия.