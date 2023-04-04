В Кремле увидели угрозу во вступлении Финляндии в НАТО

"В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО - это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы РФ, мы об этом говорили. И именно так мы это воспринимаем.

И, естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане", - прокомментировал Песков.

До сих пор Россия спокойно реагировала на желание Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил: "У России нет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО не представляет непосредственной угрозы".

Однако Песков подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО существенно отличается от намерений Украины.

"Финляндия никогда не становилась анти-Россией, и с Финляндией у нас не было споров", - заявил он.

Песков также предупредил, что вступление Финляндии в НАТО неизбежно отразится на российско-финских отношениях:

"Альянс остается структурой недружественной, а во многом враждебной для Российской Федерации", - уточнил Песков.

Финляндия официально станет 31-м государством-членом НАТО во вторник, 4 апреля, после завершения процедуры вступления.

Финляндия и Швеция, встревоженные новым вторжением России в Украину, в прошлом году отказались от многолетней политики нейтралитета и подали заявку на вступление в альянс.