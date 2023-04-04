По запросу VDD суд арестовал прокремлевского активиста Жгуна

Решение суда может быть обжаловано.

В VDD подтвердили, что в понедельник, 3 апреля, в Риге спецслужбы провели "санкционированные судом процессуальные действия в рамках ранее начатого уголовного процесса". В интересах следствия на данный момент служба не предоставила дополнительных комментариев.

По информации Firmas.lv, Жгун работает в объединении "Родина" (Rodina), которое когда-то хотело организовать в Риге мероприятие "Русский марш" на 9 мая, а также в объединении "Прибалтийский казачий круг".

В 2014 году в программе Латвийского телевидения De Facto сообщалось, что "Прибалтийский казачий круг", тесно связанный с "Союзом казачьих войск России и зарубежья" - военизированной организацией, поддерживаемой правительством России, - привлек внимание VDD.

Из архива агентства LETA следует, что в 2015 году вступил в силу приговор, вынесенный Алуксненским районным судом в отношении трех мужчин (в том числе и Жгуна), которые занимались поиском древностей. Тогда суд приговорил виновных к принудительным работам.

Ранее RUS TVNET писал, что начиная с апреля в нескольких судах Риги ожидается рассмотрение дел по обвинению в нарушении санкций Европейского союза (ЕС). Обвиняются ряд авторов, которые публиковали материалы на сайтах Sputnik и Baltnews медиахолдинга "Россия сегодня" до того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине. По данным программы De Facto, первоначальное дело было разделено на несколько судебных процессов. В общей сложности обвинения предъявлены 14 лицам.