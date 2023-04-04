Карта: в этом году отремонтируют 640 км государственных дорог

В текущем году планируется провести строительные работы на 640 км государственных автомобильных дорог, при этом основная часть работ будет вестись на дорогах регионального значения, а с точки зрения технологий чаще всего это будет замена дорожного покрытия - на 395 км дорог, сообщает LVC. Ремонтные работы в этом году запланированы на 111 км главных государственных автодорог, 379 км региональных автодорог и 149 км местных автодорог.

Финансирование

Общее финансирование на ремонт дорог в этом году составляет 289 млн евро, из них 221 млн евро - из государственного бюджета, 13 млн евро - из Фонда сплочения Европейского союза (ЕС), 55 млн евро - финансирование из Фонда восстановления ЕС.

Как сообщает LVC, всего в этом строительном сезоне запланированы работы на 89 строительных объектах, по 13 из них уже заключены договоры, по 50 объектам проекты находятся в стадии закупки, еще примерно по 30 объектам идет разработка закупочной документация и закупку планируется объявить до конца июня.