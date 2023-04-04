Карта: в этом году отремонтируют 640 км государственных дорог

На сайте VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) опубликована карта с запланированными на этот год работами по ремонту государственных дорог. В свою очередь, в издании Autoceļu avīze доступно больше информации о конкретных работах, которые запланированы на этапах ремонтных работ.
В текущем году планируется провести строительные работы на 640 км государственных автомобильных дорог, при этом основная часть работ будет вестись на дорогах регионального значения, а с точки зрения технологий чаще всего это будет замена дорожного покрытия - на 395 км дорог, сообщает LVC. Ремонтные работы в этом году запланированы на 111 км главных государственных автодорог, 379 км региональных автодорог и 149 км местных автодорог.
Финансирование
Общее финансирование на ремонт дорог в этом году составляет 289 млн евро, из них 221 млн евро - из государственного бюджета, 13 млн евро - из Фонда сплочения Европейского союза (ЕС), 55 млн евро - финансирование из Фонда восстановления ЕС.
Как сообщает LVC, всего в этом строительном сезоне запланированы работы на 89 строительных объектах, по 13 из них уже заключены договоры, по 50 объектам проекты находятся в стадии закупки, еще примерно по 30 объектам идет разработка закупочной документация и закупку планируется объявить до конца июня.
В договоры с подрядчиками LVC в настоящее время включают индекс расходов на строительство для всех работ. Индексации подвергались те работы, предложение по которым было подано в предыдущем году, а работы должны быть выполнены в следующем году. Индексация стоимости не всегда означает удорожание, иногда цены, наоборот, снижаются, пояснили в LVC.
Технологии
Как упоминалось, в этом строительном сезоне наиболее активно будет использоваться технология восстановления асфальтобетонного покрытия - планируется восстановить покрытие на 395 километрах республиканских автомагистралей.
Ожидается, что сезон строительных работ на автодорогах возобновится во второй половине апреля, а на объектах, где запланировано восстановление покрытия, работы начнутся в мае. В этом сезоне будет завершен 17-километровый участок новой государственной дороги - осенью планируется завершить строительство Кекавской окружной дороги.
Безопасность движения
В несколько проектов по повышению безопасности дорожного движения в этом году планируется вложить 7,9 млн евро. Безопасность движения планируется повысить на четырех объектах в Видземском, Земгальском и Рижском регионах. Будут перестроены несколько перекрестков и транспортных развязок. В Сталбе будет реконструирован перекресток Валмиерского шоссе (A3) и дороги Цесис - Ливи (P14). Транспортный узел Даугавпилсского шоссе (A6), региональной автодороги Плявиняс (Гостини) - Мадона - Гулбене (P37) и автодороги местного значения Апшусала - Вилкукрогс (V772) будет преобразован в кольцевую развязку.
Также планируется перестроить перекресток автодороги Гаркалне - Алаукстс (P3) и Инчукалнс - Ропажи - Икшкиле (P10), а на участке Видземского шоссе (A2) от границы Риги до Гаркалне будет проведен ряд мероприятий по улучшению условий движения. Планируется начать строительство инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов на пяти участках государственных автодорог.
Согласно решению Совета по безопасности дорожного движения, в этом году продолжается установка радаров средней скорости движения. На реализацию проекта в 2021-2022 гг. было выделено 1,1 млн евро. Право на заключение договора на внедрение и техническое обслуживание систем контроля средней скорости в сети государственных автодорог в течение следующих трех лет получила Fima Group.
Для установки радаров выбрано 16 участков на основе статистики дорожно-транспортных происшествий за последние три года, а также с учетом интенсивности движения, доли грузового транспорта и организации движения (запрет на совершение обгона). Система контроля средней скорости движения представляет собой автоматическую систему измерения, выполняющую эту функцию исходя из времени, затраченного транспортным средством на проезд определенного участка дороги.
Целью внедрения системы является контроль средней скорости движения транспортных средств на потенциально опасных участках дорог. Дополнительно система контроля средней скорости будет осуществлять контроль наличия технического осмотра у транспортных средств, платы за пользование дорогами и полиса обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA). Обслуживание системы будет осуществляться за счет государственного бюджета.
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