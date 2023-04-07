Видео ⟩ Новая экранизация о жестоком убийстве в Далласе

Две семьи наслаждаются идиллией жизни в Техасе… Пока у одной из представительниц семейства не появляется в руках топор. Вот как гигант индустрии развлечений HBO Max описывает свой последний сериал "Любовь и смерть". Сериал, премьера которого состоится 27 апреля, покажет цифровое телевидение LMT.
Бетти и Кенди были не только соседками, но и близкими подругами. Однако роман помешал дружбе. Кенди влюбилась в мужа Бетти. Чем ближе становились их отношения, тем быстрее распадалась дружба между двумя женщинами. Пока однажды ночью, вернувшись из командировки, муж Бетти не нашел свою жену лежащей в луже крови, зарубленной топором. С самого начала расследования все указывало на то, что виновницей была Кенди...
Тонкая драма отношений основана на реальных событиях, произошедших в пригороде Далласа летом 1980 года и привлекших широкое внимание СМИ.
Ужасающая история была экранизирована несколько раз, а в сериале 2023 года роль Кенди Монтгомери сыграла известная актриса Элизабет Олсен (Elizabeth Olsen), обладательница множества наград.
Элизабет Олсен - младшая сестра популярных близнецов, актрис и дизайнеров Мэри-Кейт и Эшли, и она тоже начала сниматься в раннем возрасте, получив свои первые роли в крупных проектах сестер в возрасте четырех лет. Но первым серьезным киноопытом стала главная роль в психологическом триллере "Марта, Марси Мэй, Марлен" (2011), за которую она получила ряд наград, в том числе была названа лучшей молодой восходящей звездой.
Сотрудничество с кинокомпанией Marvel оказалось важным в карьере Элизабет Олсен, что дало ей роль супергероини Ванды Максимовой/Алой Ведьмы - в этой роли она появлялась как в мини-сериале "Ванда/Вижн", так и в нескольких продолжениях комикса "Мстители".
Лесли Линка Глэттер (Lesli Linka Glatter), режиссер сериала, получила мировую известность и признание, работая над сериалами "Безумцы" и "Родина", неоднократно номинировалась на премию "Эмми", получила три награды Американской гильдии режиссеров. Автор сценария Дэвид Э. Келли создал такие блестящие и любимые зрителями сериалы, как "Маленькая большая ложь", "Элли МакБил", а также получил одиннадцать престижных премий "Эмми".
Видео: Трейлер сериала "Любовь и смерть"
Статья написана в сотрудничестве с цифровым телевидением LMT.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!