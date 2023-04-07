Видео ⟩ Новая экранизация о жестоком убийстве в Далласе

Бетти и Кенди были не только соседками, но и близкими подругами. Однако роман помешал дружбе. Кенди влюбилась в мужа Бетти. Чем ближе становились их отношения, тем быстрее распадалась дружба между двумя женщинами. Пока однажды ночью, вернувшись из командировки, муж Бетти не нашел свою жену лежащей в луже крови, зарубленной топором. С самого начала расследования все указывало на то, что виновницей была Кенди...