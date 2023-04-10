Иева Флоренце-Виксне раскрыла настоящую причину ухода из театра "Дайлес"

Как рассказала в интервью Иева Флоренце-Виксне, в настоящее время она на фрилансе в театре "Дайлес", что означает, что она там не работает, но нельзя сказать, что она сменила профессию. "Да, в какой-то момент мое хобби - создание цифрового контента - превратилось в работу. Там есть мои рассказы, картинки, стихи, а также рекламные работы. И мне удалось совместить это с воспитанием ребенка", - говорит Иева.

Как известно, уход Флоренце-Виксне из театра совпал со сменой руководства. На вопрос, было ли выгорание единственной причиной, актриса ответила: "Было выгорание и многое другое, все это относилось к моему здоровью, особенно к моему голосу.

Я могла остаться без голоса.

В то время начались новые постановки, в которых я уже была задействована год назад, и хотя Джилинджер ранее шел мне навстречу и снижал нагрузки, этого было недостаточно.

Это было очень трудное решение.

Но врачи, у которых я побывала, сказали, что мне нужно изменить свой образ жизни, что я не могу так продолжать и что моему голосу нужен строгий режим покоя как минимум на полгода. Никогда в жизни я не могла представить, что столкнусь с такими проблемами".

Иева подчеркивает - чтобы вернуться в театр, нужно быть энергичным, готовым работать на 100%. "Это не профессия, это жизнь! Я по-прежнему люблю театр и сцену, мне очень нравится то, что делают Жагарс и Кайришс в театре "Дайлес", но я не хочу слишком увлекаться этим, иначе это снова приведет меня к выгоранию", - говорит Флоренце-Виксне.

Интервью полностью читайте в журнале Ieva!