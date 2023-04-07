Латвийская актриса о плюсах и минусах секса на одну ночь

Спектакль театра "Дайлеc" Mājoklis. komentāri основан на успешном дебютном романе поэтессы Анны Аузини Mājoklis. Terēzes dienasgrāmata, в котором автор открытым и метким языком описывает взросление и сексуальность женщины. Роль главной героини Терезы исполнили несколько актрис театра "Дайлес" - Анете Красовска, Милена Мишкевича, Катрина Григ и Лелде Дреймане. А в последний момент к шоу присоединилась и Анта Айзупе, решившая сыграть фрагмент о связях на одну ночь.

Она поясняет: "Я запрыгнула в этот спектакль чуть ли не в последний момент вместо другой актрисы. Но незадолго до этого предложения я буквально "съела" книгу Анны Аузини и хорошо запомнила этот отрывок. Мне есть что сказать и показать".

На вопрос о связях на одну ночь Анта отвечает: "Не так много, но они у меня были, и я больше не хочу их. Это поднимает мне настроение на один, может быть, на несколько дней. Я чувствую себя опустошенной и в минусе. Мне нужны более глубокие чувства и эмоциональная привязанность. Роман на одну ночь подобен спичке - загорится, как вспышка, и погасла, и нет тепла.

Но у меня есть такой опыт, поэтому я могу говорить об этом в своей роли, я это понимаю и знаю".

Подробнее читайте в апрельском номере "Santa".