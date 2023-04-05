106-летняя филиппинка: самая возрастная модель с обложки Vogue

Модный журнал Vogue в очередной раз красочно иллюстрирует свою позицию против стереотипов - на этот раз с обложкой, на которой размещена 106-летняя филиппинка.
Дама по имени Апо Ванг-Од (Apo Whang-Od) оказывается искусным татуировщиком, практикующим тату более 90 лет. В самом издании она описывается так: "Апо Ванг-Од символизирует силу и красоту филиппинского духа. Она провозглашается последней из мамбабаток своего поколения, постоянно татуирующей символы племени калинга на паломниках".
Ранее самой возрастной звездой обложки журнала мод Vogue в мире стала 85-летняя актриса Джуди Денч.
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