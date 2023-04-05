106-летняя филиппинка: самая возрастная модель с обложки Vogue

Дама по имени Апо Ванг-Од (Apo Whang-Od) оказывается искусным татуировщиком, практикующим тату более 90 лет. В самом издании она описывается так: "Апо Ванг-Од символизирует силу и красоту филиппинского духа. Она провозглашается последней из мамбабаток своего поколения, постоянно татуирующей символы племени калинга на паломниках".