Вера Вонг и её путь от фигуристки до свадебного платья Иванки Трамп. В этом году живой легенде исполнится 72 года

Имя Веры Вонг хоть раз слышали даже те, кто далёк от мира моды и гламура. В нарядах от Веры Вонг выходят замуж самые богатые и знаменитые девушки планеты. В её вечерних платьях щеголяют по красным дорожкам, а ещё в её уникальных костюмах в разное время катались лучшие фигуристы и фигуристки мира.

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Любовь Веры Вонг к фигурному катанию не взялась из ниоткуда. Она и сама была успешной фигуристкой в своё время. В шестилетнем возрасте девочка начала заниматься этим видом спорта, а уже в средней школе стала тренироваться в парном катании с партнёром Джеймсом Стюартом. В 1968 году она даже попала на обложку культового американского журнала Sports Illustrated.