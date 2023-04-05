Прокремлевскую активистку Андриец оставили под арестом

Русский союз Латвии (РСЛ) ранее в соцсетях заявил, что пребывание в заключении 22-летней активистки необоснованно и что "борьба за справедливость" будет продолжена.

Согласно имеющейся у Службы государственной безопасности (VDD) информации, Андриец причастна к действиям против интересов национальной безопасности Латвии на канале "Антифашисты Прибалтики" в "Telegram", выяснило агентство LETA.

В уголовном процессе, начатом VDD 28 ноября 2022 года, активистка вместе с другими гражданами Латвии, проживающими в настоящее время в России, подозревается в пособничестве России в действиях, направленных против Латвии, путем развертывания систематической пропаганды и мер воздействия в коммуникационном приложении Telegram.

Она является одним из администраторов и модераторов канала "Антифашисты Прибалтики". С августа 2022 года Андриец проживала в России, но в начале этого года приехала в Латвию. VDD провела обыск в месте проживания Андриец, получив различные носители данных, содержание которых будет оценено в ходе дальнейшего расследования.

В Telegram-канале "Антифашисты Прибалтики" постоянно прославляется Россия, ее политический режим, внешняя политика и агрессия против Украины. Канал публикует призывы к проведению кибератак на латвийские государственные учреждения и компании частного сектора. Подписчикам канала предлагается собирать информацию об инфраструктуре Латвийских национальных вооруженных сил и сил союзников НАТО на территории Латвии.

Кроме того, канал собирает информацию о латвийских государственных и других общественных деятелях, которые в своей политической и общественной деятельности выступают против войны России в Украине. Как утверждается в публикациях канала, информацию планируется передать российским спецслужбам и другим ведомствам, чтобы в отношении этих лиц были приняты различные меры.

По данным VDD, основная цель этой деятельности - повлиять на общественное мнение и процесс принятия решений в Латвии в соответствии с интересами России, оказав психологическое давление на латвийских чиновников и общество.