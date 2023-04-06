"Я это нарисовал своими яйцами!": блогер Beta Beidz показала необычный подарок

Во фрагменте видео Роландс Мауриньш говорит: "Если вы думаете, что мои руки растут из за****ы, вы недалеки от истины, потому что я нарисовал это произведение только своими яйцами!". Он назвал это пасхальным сюрпризом.

Подробнее о своих отношениях Беате рассказала в программе Dž. Spot в феврале этого года. "Мы познакомились, когда я снимала видео для VEF, где я была "баскетбольной Бертой". Я ходила в "прикиде", у меня были кроссовки Jordan, шапка, я шутила о баскетболе… там я его и встретила. У него была подруга в то время, так что у нас ничего не было, но позже, когда они расстались, мы начали переписываться... Все было абсолютно законно, никто не виноват, никто не пошел налево или что-то в этом роде..." - подчеркнула она.