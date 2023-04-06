Блогер Яна Брук призналась в любви парню из реалити-шоу

По пути в солнечную Грецию главная задача участников - найти пару и влюбиться; те, кому эта задача покажется слишком сложной, будут исключены. Уже было объявлено, что поющий полицейский Николай Пузиков так и не нашел жену в шоу. Он попал в немилость. Тем временем блогера Яну Брук и Давида называют самой прочной парой.

Именно между ними случился момент, полный любви - они сказали друг другу волшебные слова: "Я люблю тебя!". Они оба настолько тронуты случившимся, что Давид, не в силах скрыть своих эмоций, громко кричит о своих чувствах в венецианском кафе, чтобы его услышали окружающие.

Яна даже не скрывает - если бы Давид сделал ей предложение в этот момент, она бы сказала "Да!".

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