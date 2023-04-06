Видео ⟩ Пробки в центре Риги: где узнать об актуальных ограничениях движения?

На сайте Рижского департамента дорожного движения есть специальная карта, на которой жители могут видеть, с какими ограничениями им приходится сталкиваться ежедневно. Также можно увидеть, как долго будут закрыты определенные участки улиц.

Представитель ведомства Янис Вайводс объяснил 4. studija, что сайт ежедневно обновляет актуальную информацию об ограничениях движения - как в связи со строительством Rail Baltic, так и в связи с работами по установке инфраструктуры в Риге.

Кроме того, эта информация также отправляется в приложение Waze, которое обновляет свои карты и соответствующим образом информирует водителей.

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)