С начала войны Россия использовала для бомбардировок Украины более 4700 ракет разной дальности. Учитывая дефицит ракет "Калибр", Н-555 и Н-101, Москва вынуждена использовать более дорогие Н-47 "Кинжал" и неточные Н-22, а также значительно снизить интенсивность обстрелов.
Истрачено 5000 ракет и $16 млрд. Как долго РФ еще сможет обстреливать Украину?
В начале войны превосходство России над Украиной в ракетах большой и средней дальности было очень значительным. Тогда Украина имела ограниченные запасы комплексов "Точка-У" советского производства (дальность 120 км), а Россия могла обстреливать всю территорию Украины и имела в своем распоряжении тысячи ракет.
В ноябре и январе министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал отчеты о том, сколько ракет Россия потратила на удары по Украине. Принимая во внимание эту информацию, а также другие источники, Forbes Ukraine попытался определить, что еще есть у России в плане ракет.
С начала вторжения Россия использовала почти все имеющиеся в своем распоряжении ракеты "Калибр" и Н-555/101. Скорее всего, именно поэтому она стала чаще использовать более дорогие Н-47 "Кинжал".
По состоянию на 3 января у России оставалось всего 59 ракет "Калибр", и каждый месяц она могла производить около 15 новых "Калибров". Примерно столько же ракет было использовано для российских ударов по Украине (44 ракеты в период с 3 января по 30 марта).
За 13 месяцев войны запасы российских ракет Н-555/101 сократились более чем на 90%.
Проблемы России подтверждает и статистика - в последние месяцы интенсивность российских обстрелов значительно снизилась, что, скорее всего, связано с задержкой производства новых ракет, ведь из-за санкций России очень сложно получить электронные компоненты.
Однако у России до сих пор есть тысячи ракет малой дальности, таких как системы С-300, которые наносят большой ущерб прифронтовым городам.
В настоящее время Россия способна производить около 50 ракет большой дальности в месяц. Чтобы создать запасы, РФ нужно использовать меньше ракет, чем она производит. Именно поэтому весьма вероятно, что летом Россия ограничит использование ракет, чтобы создать резервы и ввести их в действие следующей зимой. Также не исключено, что Путин может отказаться от ударов по объектам энергосистемы, выбрав другие приоритеты.
Во сколько России обошлись ракетные удары по Украине?
С начала войны Россия применила против Украины около 2475 ракет большой дальности общей стоимостью 12,5 млрд долларов, а также 2300 ракет малой дальности стоимостью 3,5 млрд долларов.
Итоговая сумма - около 16 млрд долларов (примерно 14,6 млрд евро).
Для сравнения: в 2003 году США для бомбардировки Ирака использовали ракет на общую сумму один миллиард долларов. Аналогичная сумма была потрачена на удары в 1991 году во время операции "Буря в пустыне".
На борьбу с "Исламским государством" в Сирии и Ираке США тратили более 10 миллионов долларов в день, что в четыре раза меньше средних расходов России на войну в Украине.
Таким образом, обстрелы Украины стали одной из самых дорогостоящих ракетных кампаний в современной истории. Однако в отличие от операций, проведенных США и их союзниками, ракетные обстрелы не дали России никаких преимуществ на поле боя и не способствовали разрушению экономики, государственности и боевого духа Украины.
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