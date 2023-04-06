Истрачено 5000 ракет и $16 млрд. Как долго РФ еще сможет обстреливать Украину?

Проблемы России подтверждает и статистика - в последние месяцы интенсивность российских обстрелов значительно снизилась, что, скорее всего, связано с задержкой производства новых ракет, ведь из-за санкций России очень сложно получить электронные компоненты.

Однако у России до сих пор есть тысячи ракет малой дальности, таких как системы С-300, которые наносят большой ущерб прифронтовым городам.

В настоящее время Россия способна производить около 50 ракет большой дальности в месяц. Чтобы создать запасы, РФ нужно использовать меньше ракет, чем она производит. Именно поэтому весьма вероятно, что летом Россия ограничит использование ракет, чтобы создать резервы и ввести их в действие следующей зимой. Также не исключено, что Путин может отказаться от ударов по объектам энергосистемы, выбрав другие приоритеты.

Во сколько России обошлись ракетные удары по Украине?

С начала войны Россия применила против Украины около 2475 ракет большой дальности общей стоимостью 12,5 млрд долларов, а также 2300 ракет малой дальности стоимостью 3,5 млрд долларов.

Итоговая сумма - около 16 млрд долларов (примерно 14,6 млрд евро).

Для сравнения: в 2003 году США для бомбардировки Ирака использовали ракет на общую сумму один миллиард долларов. Аналогичная сумма была потрачена на удары в 1991 году во время операции "Буря в пустыне".

На борьбу с "Исламским государством" в Сирии и Ираке США тратили более 10 миллионов долларов в день, что в четыре раза меньше средних расходов России на войну в Украине.

Таким образом, обстрелы Украины стали одной из самых дорогостоящих ракетных кампаний в современной истории. Однако в отличие от операций, проведенных США и их союзниками, ракетные обстрелы не дали России никаких преимуществ на поле боя и не способствовали разрушению экономики, государственности и боевого духа Украины.