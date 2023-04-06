Посол Китая в ЕС: Пекин не на стороне России в войне с Украиной

Всего за три недели до полномасштабного вторжения России в Украину президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление, в котором провозгласили "безграничную дружбу между странами".

Однако в интервью Фу теперь подчеркнул, что Китай в этой войне не на стороне России, и что некоторые люди "умышленно неверно истолковывают это из-за так называемой безграничной дружбы".

Слово "безграничный" - просто риторика, пояснил дипломат. По словам Фу, Китай не предлагал России оружие, не признал попытки России аннексировать Крым и Донбасс. ​Официальные лица США, утверждая обратное, распространяют "ложь по телевидению", добавил он.

По его словам, Пекин воздерживается от осуждения вторжения, поскольку принимает претензии России на защиту от усиления НАТО, а также считает, что причины этой войны более сложны, чем объясняют западные лидеры.

В связи с тем, что, вопреки ожиданиям, разговор Си с президентом Украины Владимиром Зеленским так и не состоялся, посол указал, что контакты на более низком уровне между двумя странами часты, а Си, в свою очередь, очень занят (хотя смог недавно посетить Россию).

"Я знаю, что люди зациклены на этом разговоре президентов… То, что президент Си не разговаривал с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в вопросе Украины", - подчеркнул посол.