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Видео ⟩ Водители в Риге регулярно ставят свои машины на рельсы 11-го трамвая

rus.tvnet.lv
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Трамвайные рельсы. Иллюстративное фото.
Трамвайные рельсы. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Судя по оставленным шинами отпечаткам на участке улицы Миера в окрестностях Рижского роддома, трамвайные пути водители используют для парковки своих транспортных средств, сообщает передача Bez Tabu.

Закон устанавливает - если дорожными знаками или дорожными обозначениями не установлено иное, остановка и стоянка на полотне трамвайного рельсового пути или в непосредственной близости от него запрещены, если это мешает проезду трамвая.

В случае, если на рельсах находится автомобиль, поставленный на стоянку, и приближается трамвай, то хозяину транспортного средства грозят неприятности.

Рижская муниципальная полиция и Департамент сообщения Рижской думы подчеркнули, что даже, если на данный момент 11-й трамвай не курсирует, рельсы в какой-то момент может использовать "технический транспорт Rīgas satiksme".

Видео: сюжет Bez Tabu

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