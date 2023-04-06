Видео ⟩ Водители в Риге регулярно ставят свои машины на рельсы 11-го трамвая

Закон устанавливает - если дорожными знаками или дорожными обозначениями не установлено иное, остановка и стоянка на полотне трамвайного рельсового пути или в непосредственной близости от него запрещены, если это мешает проезду трамвая.

В случае, если на рельсах находится автомобиль, поставленный на стоянку, и приближается трамвай, то хозяину транспортного средства грозят неприятности.

Рижская муниципальная полиция и Департамент сообщения Рижской думы подчеркнули, что даже, если на данный момент 11-й трамвай не курсирует, рельсы в какой-то момент может использовать "технический транспорт Rīgas satiksme".

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