Девушка три месяца не замечала, что у возлюбленного отсутствует важная часть тела

Конечно, если любишь человека, то нет разницы, есть и него нога или нет. Однако как же быть с открытостью? Девушка рассказала, что выяснение отношений состоялось после вечеринки и было бурным. Она сказала возлюбленному: У меня были подозрения уже несколько недель, и ты вынуждаешь меня чувствовать себя очень странно". Парень оправдывался, что не знал, как об этом сказать. На что девушка ответила: "Три месяца - ты скрывал это от меня три месяца!"