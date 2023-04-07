Девушка три месяца не замечала, что у возлюбленного отсутствует важная часть тела

Как долго можно не замечать, что у любимого чего-то не хватает? Долго! Девушка в TikTok рассказала о своих первых отношениях, которые подтверждают: любовь практически слепа, пишет портал Apollo.lv.
Им было по 17 лет. За три недели они сильно влюбились - так, как можно влюбиться только в первый раз и в 17 лет. Они были неразлучны.
Однако, пусть любовь и слепа, но даже влюбившись, девушки все-таки очень наблюдательны и замечают все. Довольно быстро девушка начала замечать разные вещи. Например, возлюбленный категорически запретил ей посещать свои баскетбольные матчи. Затем она заметила, что парень немного прихрамывает. Когда она спросила, в чем дело, он сослался на травму колена.
Только после того, как у себя в Facebook девушка опубликовала совместное фото, она поняла: одна нога парня выглядит очень, очень странно.
Может возникнуть вопрос: как можно не заметить, что у человека нет одной ноги? Можно - если подростки не разу не были вместе в кровати. В первые три месяца отношений это действительно не обязательно.
Девушка обсудила это дело с подругами, и они призвали ее выяснить правду. "Но как же я спрошу - нет ли у тебя случаем одной ноги?" - поинтересовалась она.
Конечно, если любишь человека, то нет разницы, есть и него нога или нет. Однако как же быть с открытостью? Девушка рассказала, что выяснение отношений состоялось после вечеринки и было бурным. Она сказала возлюбленному: У меня были подозрения уже несколько недель, и ты вынуждаешь меня чувствовать себя очень странно". Парень оправдывался, что не знал, как об этом сказать. На что девушка ответила: "Три месяца - ты скрывал это от меня три месяца!"
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Теперь пара разошлась. И не из-за ноги. После выяснения обстоятельств они были вместе еще полгода. Однако первая любовь не всегда длится вечность.
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