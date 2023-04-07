Видео ⟩ Вот почему нужно смотреть в зеркала! Две машины одновременно решили обогнать трактор

Уже в самом начале видео видно, что серый Nissan ждет возможности обогнать едущих впереди. Водитель немного выехал на встречную полосу и ждет, когда проедет движущийся навстречу автомобиль.

Как только машина проезжает мимо, Nissan осуществляет маневр. Когда водитель уже догоняет едущий впереди Alfa Romeo, его водитель тоже решает обогнать трактор.

Этот маневр заканчивается аварией - обе машины, которые одновременно решили обогнать трактор, столкнулись. Нужно сказать, что на этот раз повезло, так как скорость не была большой и водители сумели справиться с управлением.

Конечно, такого ДТП можно было избежать совсем просто, если бы водитель Alfa Romeo посмотрел в боковое зеркало. Хочется верить, что это станет для него уроком на будущее.