Видео ⟩ В Риге построят "пункты железнодорожной мобильности". Что это и есть ли в них смысл?

В пунктах железнодорожной мобильности, наряду с модернизированной пассажирской инфраструктурой Latvijas dzelzceļš с движением новых электропоездов, запланировано создание сообщения городского общественного транспорта, обустройство пешеходного пространства вокруг станций, строительство крытых велопарковок, краткосрочных автопарковок и общих автопарковок.

"Когда люди хотят жить в городах, они понимают, что это делается вместе. То же самое должно быть и с передвижением", - говорит ведущий передачи Паул Тимротс. Он добавляет, что, чтобы пункты мобильности имели смысл, их нужно было создавать еще до границы города.

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс также считает, что эра автомобилей еще не закончилась. Тем не менее, его следует рассматривать как средство передвижения для дальних поездок. Существенно освободив Ригу от личного транспорта, передвигаться было бы гораздо дешевле и удобнее, также было бы много побочных выгод. Такая модель уже работает во многих странах.

Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)