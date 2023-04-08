Подоляк прокомментировал информацию о слитых документах США

"Цель "слива" данных является очевидной: отвлечь внимание, посеять сомнения и взаимные подозрения, создать раскол", - пояснил советник.

Мета «зливів» секретних даних очевидна: 1. Відвернути увагу. 2. Посіяти сумніви та взаємні підозри. 3. Внести розколи…

Це стандартна гра ru-спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соц/мережах, легалізуючи «злив». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 8, 2023

Он упомянул, что эти материалы являются компиляцией данных из открытых источников, к которой добавлены выдумки или фрагменты действительно перехваченной информации.

Как сообщила в пятницу газета New York Times, ссылаясь на источники в Белом доме, в социальных сетях Twitter и Telegram были слиты секретные военные документы, в которых, якобы, подробно изложены планы США и НАТО для подготовки армии Украины до запланированного контрнаступления.

The New York Times сообщила, что в рядах национальной безопасности интересуются, сколько секретной информации просочилось, и делает все возможное, чтобы раскрыть источники утечек. Помимо информации об Украине, в недавно обнародованных документах также содержались секретные данные о Китае, военной обстановке в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и терроризме.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что, независимо от аутентичности опубликованных материалов, интересна реакция российских военных блогеров на статью New York Times, так как она "подтверждает страх перед потенциальным контрнаступлением Украины".