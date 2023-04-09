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Газета: ЧВК "Вагнер" в Турции пыталась купить оружие для наемников в Украине и Мали

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин Фото: AFP/SCANPIX

Российская ЧВК "Вагнер" вела в Турции переговоры о закупке оружия, сообщает газета The Washington Post. Представители "Вагнера" пытались купить оружие еще в феврале, сообщает российское издание Insider.

В феврале представители "Вагнера" провели переговоры с представителями Турции о закупке оружия. Газета сделала такой вывод на основе просочившихся в Интернет документов Пентагона.

В документах указано, что представители ЧВК пытались купить оружие и обмундирование для своих наемников в Мали и Украине.

Информация показывает, что временный президент Мали Ассими Гоита "подтвердил, что Мали может получать оружие из Турции при посредничестве "Вагнера".

До сих пор неизвестно, кто принимал участие в переговорах, как они проходили и информированы ли об этом турецкие власти.

Однако тот факт, что член НАТО может помочь России в ее затянувшейся войне против Украины, может вызвать сильную негативную реакцию. Особенно в то время, когда Турция не одобрила вступление Швеции в НАТО.

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