Газета: ЧВК "Вагнер" в Турции пыталась купить оружие для наемников в Украине и Мали

В феврале представители "Вагнера" провели переговоры с представителями Турции о закупке оружия. Газета сделала такой вывод на основе просочившихся в Интернет документов Пентагона.

В документах указано, что представители ЧВК пытались купить оружие и обмундирование для своих наемников в Мали и Украине.

Информация показывает, что временный президент Мали Ассими Гоита "подтвердил, что Мали может получать оружие из Турции при посредничестве "Вагнера".

До сих пор неизвестно, кто принимал участие в переговорах, как они проходили и информированы ли об этом турецкие власти.

Однако тот факт, что член НАТО может помочь России в ее затянувшейся войне против Украины, может вызвать сильную негативную реакцию. Особенно в то время, когда Турция не одобрила вступление Швеции в НАТО.