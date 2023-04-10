Пн, 10.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

На Пасху потушено 32 пожара прошлогодней травы

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: LETA

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) за минувшие сутки потушили 32 пожара, сообщили агентству LETA в VUGD.

По площади самый большой пожар зарегистрировано в Озолайнской волости Резекненского края, где горела трава на площади два с половиной гектара.

Больше всего пожаров прошлогодней травы было потушено в Риге и ее окрестностях – 13, а также в Латгале – 10.

Всего в этом году потушено уже 140 пожаров прошлогодней травы.

За минувшие сутки в VUGD поступило 89 вызовов - 56 на пожары, в том числе 32 пожара прошлогодней травы и два лесных пожара, 17 на спасательные работы, а 16 вызовов оказались ложными.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх