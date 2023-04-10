На Пасху потушено 32 пожара прошлогодней травы

По площади самый большой пожар зарегистрировано в Озолайнской волости Резекненского края, где горела трава на площади два с половиной гектара.

Больше всего пожаров прошлогодней травы было потушено в Риге и ее окрестностях – 13, а также в Латгале – 10.

Всего в этом году потушено уже 140 пожаров прошлогодней травы.

За минувшие сутки в VUGD поступило 89 вызовов - 56 на пожары, в том числе 32 пожара прошлогодней травы и два лесных пожара, 17 на спасательные работы, а 16 вызовов оказались ложными.