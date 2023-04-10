Собирают подписи, чтобы медучреждения сами устанавливали масочный режим

Как представитель инициативы указана Сесила Звирбуле. Она считает, что медицинские и социальные учреждения должны иметь возможность самостоятельно оценивать необходимость использования медицинских масок.

По мнению Звирбуле, действующее положение, предусматривающее обязательное использование масок в медицинских и социальных учреждениях как для сотрудников, так и для посетителей этих учреждений, несоразмерно.

Она призывает изменить существующие правила на свободный выбор - если работник или клиент учреждения чувствует себя здоровым и не имеет признаков простуды, он должен иметь возможность самостоятельно оценить, нужна ли ему маска.

"Например, если начинается сезон гриппа, учреждение само оценивает потребность в масках", - заявила Звирбуле.

По ее словам, так можно будет сократить ненужные отходы и "позволить людям, уверенным в своем здоровье, вести себя свободно".