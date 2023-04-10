Утечка сверхсекретных документов США по войне в Украине: кто мог это сделать и для чего?

Узнали ли мы что-то новое?

Многие элементы здесь уже хорошо известны. Просто их гораздо больше, и все они собраны в одном месте.

Возьмем цифры потерь. Американские оценки, согласно которым Россия потеряла убитыми и ранеными от 189 500 до 223 000 человек, мы уже слышали.

Данные об украинских потерях - от 124 500 до 131 000 - также соответствует приблизительным оценкам, представленным журналистам в последние недели.

В обоих случаях Пентагон отмечает "низкий уровень доверия" к этим цифрам из-за нехватки информации, по соображениям оперативной безопасности и в связи с преднамеренными попытками, возможно, обеих сторон, исказить данные.

Примечательно, что именно в этом случае документы пытались подделать, чтобы создать впечатление, что Украина несет тяжелейшие потери.

Версия, появившаяся в российских телеграм-каналах, взяла число украинцев, "погибших в бою" ("16k-17.5k", то есть 16-17,5 тысяч), и приписала их россиянам. При этом цифры в графе о потерях украинцев переставлены местами так, чтобы получилось "61k - 71.5k", то есть от 61 до 71,5 тысячи человек.

Разумеется, возникает вопрос: кто и зачем слил эти документы?

"Вот вам несколько утекших документов"