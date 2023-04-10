Видео ⟩ Репортаж с рейда полиции: юных спортсменов вез пьяный водитель

Только в Рижском районе за три праздничных дня было поймано 40 пьяных водителей и еще двое водителей были в состоянии наркотического опьянения, сообщает Dienas zina.
Уже в ходе первого рейда утром в понедельник, 10 апреля, примерно за час были пойманы два водителя. В их дыхании было обнаружено превышение допустимого количества алкоголя. Кроме того, один из водителей повез подростков на спортивные соревнования. Он успел проехать около 100 километров.
Государственная полиция заявила, что такую пасхальную статистику следует оценивать, как очень плохую.
Одна из машин, остановленных полицией - автобус с юными спортсменами. Утром автобус уже успел проехать около 100 км. После проверки выяснилось, что уровень алкоголя в крови водителя был 0,57 промилле.
Видео: Сюжет программы Dienas zina (на латышском языке)
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