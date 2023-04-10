Видео ⟩ Репортаж с рейда полиции: юных спортсменов вез пьяный водитель

Уже в ходе первого рейда утром в понедельник, 10 апреля, примерно за час были пойманы два водителя. В их дыхании было обнаружено превышение допустимого количества алкоголя. Кроме того, один из водителей повез подростков на спортивные соревнования. Он успел проехать около 100 километров.