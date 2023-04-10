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Видео ⟩ Репортаж с рейда полиции: юных спортсменов вез пьяный водитель

rus.tvnet.lv
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Полиция
Полиция Фото: Ekrānšāviņš

Только в Рижском районе за три праздничных дня было поймано 40 пьяных водителей и еще двое водителей были в состоянии наркотического опьянения, сообщает Dienas zina.

Уже в ходе первого рейда утром в понедельник, 10 апреля, примерно за час были пойманы два водителя. В их дыхании было обнаружено превышение допустимого количества алкоголя. Кроме того, один из водителей повез подростков на спортивные соревнования. Он успел проехать около 100 километров.

Государственная полиция заявила, что такую ​​пасхальную статистику следует оценивать, как очень плохую.

Одна из машин, остановленных полицией - автобус с юными спортсменами. Утром автобус уже успел проехать около 100 км. После проверки выяснилось, что уровень алкоголя в крови водителя был 0,57 промилле.

Видео: Сюжет программы Dienas zina (на латышском языке)

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