Видео ⟩ Водитель автобуса выдавал льготные билеты, но брал за них деньги

Кристине уже около месяц регулярно ездит на работу на региональном автобусе. Совсем недавно женщина обнаружила, что на самом деле было написано на ее автобусных билетах. Оказалось, что она сирота, инвалид, многодетная мать и репрессированная.

На этот раз мошенничество с билетами вызвало большую проблему, так как повлияло на шансы Кристине получить компенсацию за поездки на работе.

"Логично, что на работе это не оплатят!, - рассказала она передаче. - Когда смотрела чеки, [выяснилось, что] один раз я ехала как инвалид, второй как многодетная семья, потом еще оказалась репрессированной... все всевозможные варианты! Для этого, конечно, нужно было бы показывать документ! А если бы в автобус сели контролеры, мне, конечно, нечего было бы показать, и я бы сама удивилась, что это за чек такой у меня".

Узнав о случившемся, Кристине на следующий день была готова к тому, что водитель снова выпишет такой билет. Увидев, что такие же билеты выдаются ее коллегам, она подошла к водителю с включенной камерой мобильного телефона, который ответил: "Ой, я ошибся!".

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)