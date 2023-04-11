Дрэг-квин Венческа из Пурвциемса: "Что у меня между ног, для меня ничего не значит"

Фото: TV3 publicitātes foto

Фото: TV3 publicitātes foto

Так что же такое Венческа в повседневной жизни? "Я небинарная персона, и когда я не на сцене, я "плаваю" между мужественностью и женственностью. Для меня это как иностранный язык. Я не понимаю, что такое мужчина и что такое женщина, как должно быть, почему есть определенные нормы", - говорит Венческа. "Большинство людей рождаются, и общество учит их, что такое женщина, что такое мужчина, и им это ясно. Мне это до сих пор непонятно, потому что, например, то, что у меня между ног, для меня абсолютно ничего не значит, и я не должна вести себя определенным образом".

Фото: TV3 publicitātes foto

Фото: TV3 publicitātes foto

На вопрос, идентифицирует ли она себя с этим образом каждый день, Венческа объясняет: "Это для сцены. Мои друзья называют меня Венческой, даже если я не Венческа. Потому что я небинарная персона, а у других дрэг-квин такого нет, - Венческа иногда бывает Владленом (настоящее имя - Владлен Бахтин. - Прим. ред.), а Владлен иногда бывает Венческой. Они иногда пересекаются, и иногда я не могу сказать себе, кто я в данный момент - Венческа или Владлен".

Венческа живет в Пурвциемсе и делится интересным наблюдением: "Когда я Владлен и одеваюсь странно, иногда я получаю больше реакции, чем когда я Венческа".

Смотрите пикантное ток-шоу Dziļi ar Džili по субботам в 22:00 на TV6, а также перед трансляцией на телевидении нового поколения Go3.

Галерея: Дрэг-квин Венческа в шоу Dziļi ar Džili

Галерея: Дрэг-квин Венческа в шоу Dziļi ar Džili