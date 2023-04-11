Новая тема ток-шоу Dziļi ar Džili - популярность движения drag queen в Латвии: можем ли мы это принять, каковы основные стереотипы и как на самом деле живут представители движения drag queen?
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Дрэг-квин Венческа из Пурвциемса: "Что у меня между ног, для меня ничего не значит"
*Дрэг - художественная форма, в которой человек превращается в представителя противоположного пола, изменяя свою внешность без хирургических манипуляций.
Как объясняет Венческа, это прежде всего самовыражение. "Благодаря дрэгу я обрела свою гендерную идентичность, и это помогло мне выразить себя и найти себя", - говорит Венческа.
Сначала все было не так. Когда Венческа впервые увидела настоящих дрэг-квин в телешоу, она подумала, что это клоуны. "Моя первая реакция была - эх, как-то очень утрированно, не кажется настоящим, зачем все это делать. (...) Но посмотрите на меня теперь!" - рассказывает главная героиня шоу.
"Было время, когда я тихонько, когда никого не было дома, заходила в ванную, воровала мамину косметику и начинала экспериментировать с макияжем. Начинала с нуля, навыков у меня не было", - вспоминает дрэг-квин.
Как оказалось, сейчас именно мать и ее подруга помогают ей собираться на вечеринки. "Мне повезло, что моя семья была такой, что я могла делать все, мои родители поддерживали меня. Может быть, они не могли до конца понять, что я делаю, может быть, они слышали много критики от других людей, но они просто любили своего ребенка. Я думаю, это норма, так и должно быть. Может быть, они еще не до конца понимают все, что я делаю, но все равно поддерживают и принимают. Я очень благодарна за это", - искренне делится Венческа.
Так что же такое Венческа в повседневной жизни? "Я небинарная персона, и когда я не на сцене, я "плаваю" между мужественностью и женственностью. Для меня это как иностранный язык. Я не понимаю, что такое мужчина и что такое женщина, как должно быть, почему есть определенные нормы", - говорит Венческа. "Большинство людей рождаются, и общество учит их, что такое женщина, что такое мужчина, и им это ясно. Мне это до сих пор непонятно, потому что, например, то, что у меня между ног, для меня абсолютно ничего не значит, и я не должна вести себя определенным образом".
На вопрос, идентифицирует ли она себя с этим образом каждый день, Венческа объясняет: "Это для сцены. Мои друзья называют меня Венческой, даже если я не Венческа. Потому что я небинарная персона, а у других дрэг-квин такого нет, - Венческа иногда бывает Владленом (настоящее имя - Владлен Бахтин. - Прим. ред.), а Владлен иногда бывает Венческой. Они иногда пересекаются, и иногда я не могу сказать себе, кто я в данный момент - Венческа или Владлен".
Венческа живет в Пурвциемсе и делится интересным наблюдением: "Когда я Владлен и одеваюсь странно, иногда я получаю больше реакции, чем когда я Венческа".
Смотрите пикантное ток-шоу Dziļi ar Džili по субботам в 22:00 на TV6, а также перед трансляцией на телевидении нового поколения Go3.
Галерея: Дрэг-квин Венческа в шоу Dziļi ar Džili
Галерея: Дрэг-квин Венческа в шоу Dziļi ar Džili
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