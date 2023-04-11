На Южном мосту восстановят максимально разрешенную скорость движения

В пятницу, 14 апреля, на путепроводах Южного моста в Риге максимально разрешенная скорость движения будет восстановлена до 70 километров в час, сообщил Департамент дорожного движения Рижской думы.
Замена знаков планируется с 11:00 до 15:00.
Ограничение максимально разрешенной скорости в 50 километров в час, вводимое ежегодно в зимний период, будет отменено на участке от съезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас.
Также ограничение скорости будет отменено на противоположной стороне проезжей части моста от улицы Лубанас до съезда с улицы Пиедруяс.
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