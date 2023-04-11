На Южном мосту восстановят максимально разрешенную скорость движения

Замена знаков планируется с 11:00 до 15:00.

Ограничение максимально разрешенной скорости в 50 километров в час, вводимое ежегодно в зимний период, будет отменено на участке от съезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас.

Также ограничение скорости будет отменено на противоположной стороне проезжей части моста от улицы Лубанас до съезда с улицы Пиедруяс.