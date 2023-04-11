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На Южном мосту восстановят максимально разрешенную скорость движения

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Южный мост. Иллюстративное фото
Южный мост. Иллюстративное фото Фото: EV

В пятницу, 14 апреля, на путепроводах Южного моста в Риге максимально разрешенная скорость движения будет восстановлена ​​до 70 километров в час, сообщил Департамент дорожного движения Рижской думы.

Замена знаков планируется с 11:00 до 15:00.

Ограничение максимально разрешенной скорости в 50 километров в час, вводимое ежегодно в зимний период, будет отменено на участке от съезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас.

Также ограничение скорости будет отменено на противоположной стороне проезжей части моста от улицы Лубанас до съезда с улицы Пиедруяс.

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