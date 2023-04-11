Видео ⟩ Стоянка на Центральном рынке - неудобная, люди с инвалидностью платят большие штрафы

В январе Анотолий поставил машину на свободную стоянку возле рыбного павильона и поместил на ветровом стекле удостоверение человека с инвалидностью. Через пару месяцев Анотолий получил в свой почтовый ящик штрафную квитанцию в размере 124 евро, так как неоднократно останавливался на месте, не обозначенном знаком человека с инвалидностью.

Анотолий удивлен штрафу, потому что не считает, что совершил нарушение. Учитывая, что места для людей с инвалидностью были заняты, он поставил машину на ближайшее свободное место.

Семья Винеты из Марупе тоже вынуждена платить штраф в размере 30 евро. Родители уверены, что остановились на предусмотренном для людей с инвалидностью месте, но также были наказаны. Винета хотела увидеть зафиксированное доказательство правонарушения, но автостоянка Park Expert на протяжении нескольких недель не присылает фотографию.

Руководитель общественных отношений Rīgas nami Иво Киршблатс поясняет, что Рижский центральный рынок изменил хозяина автостоянки. Ранее за ней наблюдал Rīgas satiksme и автомобили с удостоверением человека с инвалидностью можно было ставить где угодно, но в настоящее время управление переняло частное предприятие Park Expert и изменило порядок стоянки.

Кроме того, из-за ремонтных работ Rail Baltica количество парковок сократилось.

Потом Винета сообщила, что работники Park Expert отменили наказание. Несмотря на то, что она уже заплатила деньги, их она получила обратно.

Видео: сюжет программы Bez Tabu

Video: Raidījuma "Bez Tabu" sižets