Передача: Яунземе пока не думает о возможности вновь баллотироваться на пост главы VID

На вопрос о повторном выдвижении кандидатуры на эту должность, Яунземе указала, что такую возможность не рассматривает, однако допустила, что ситуация может и измениться.

Яунземе занимает должность гендиректора VID с 11 февраля 2019 года и срок ее полномочий заканчивается в этом году.

Напомним, в начале апреля входящее в коалицию объединение "Объединенный список" призвало министра финансов Арвила Ашераденса сменить руководителя VID Иеву Яунземе и начать работу над реформой службы.

"У главы VID нет понимания того, как способствовать уплате налогов, в то же время помогая экономике жить, не хватает лидерства и всеобъемлющего видения необходимых изменений в работе VID", - указал председатель парламентской фракции объединения Эдгар Таварс.

Он отметил, что в данный момент планируемые изменения в VID - "косметические и на бумаге". Если продолжать работать как раньше, то не будет возможности достичь запланированных результатов, которые помогли бы сделать эффективнее работу VID, снизить бюрократию, способствовать честной конкуренции и борьбе с "черными и серыми" неплательщиками налогов, отметил политик.

Яунземе обвинения отвергает. Она считает, что "Объединенный список" не пояснил, что в ее работе является неудовлетворительным. "То, что мне известно, все сделано. Я хотела бы, чтобы эта тень подозрений, которая есть уже три месяца, была с меня снята. Так как это недостойный государственных деятелей поступок - оскорблять главу учреждения и не рассказывать, что именно произошло", - сказала Яунземе.