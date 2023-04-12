Уровень воды в Даугаве снизился на 5-49 сантиметров

Уровень воды в Даугаве на участке между Пиедруей и Екабпилсом снизился на 5-49 сантиметров по сравнению с пиком паводка в пасхальные выходные, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Уровень воды быстрее падает в верхнем течении реки. К утру среды на границе Беларуси и Латвии он упал на 49 сантиметров, в Даугавпилсе - на 18 сантиметров, в Ерсике и Екабпилсе - на 5-6 сантиметров.
Уровень воды в других реках Латвии также в основном снижается.
В ближайшие дни уровень воды в Даугаве начнет снижаться быстрее, но до пятницы ниже Даугавпилса все еще действует оранжевое предупреждение о высоком уровне воды.
Вода в реках прогревается, и в Земгале местами поднялась до +11 градусов. В большинстве рек и озер, а также в море температура воды составляет +4...+9 градусов.
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