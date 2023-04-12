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Уровень воды в Даугаве снизился на 5-49 сантиметров

rus.tvnet.lv/LETA
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Даугава у Даугавпилса во время весенних паводков
Даугава у Даугавпилса во время весенних паводков Фото: Ivars Soikāns/LETA

Уровень воды в Даугаве на участке между Пиедруей и Екабпилсом снизился на 5-49 сантиметров по сравнению с пиком паводка в пасхальные выходные, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Уровень воды быстрее падает в верхнем течении реки. К утру среды на границе Беларуси и Латвии он упал на 49 сантиметров, в Даугавпилсе - на 18 сантиметров, в Ерсике и Екабпилсе - на 5-6 сантиметров.

Уровень воды в других реках Латвии также в основном снижается.

В ближайшие дни уровень воды в Даугаве начнет снижаться быстрее, но до пятницы ниже Даугавпилса все еще действует оранжевое предупреждение о высоком уровне воды.

Вода в реках прогревается, и в Земгале местами поднялась до +11 градусов. В большинстве рек и озер, а также в море температура воды составляет +4...+9 градусов.

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