Уровень воды в Даугаве снизился на 5-49 сантиметров

Уровень воды быстрее падает в верхнем течении реки. К утру среды на границе Беларуси и Латвии он упал на 49 сантиметров, в Даугавпилсе - на 18 сантиметров, в Ерсике и Екабпилсе - на 5-6 сантиметров.

Уровень воды в других реках Латвии также в основном снижается.

В ближайшие дни уровень воды в Даугаве начнет снижаться быстрее, но до пятницы ниже Даугавпилса все еще действует оранжевое предупреждение о высоком уровне воды.

Вода в реках прогревается, и в Земгале местами поднялась до +11 градусов. В большинстве рек и озер, а также в море температура воды составляет +4...+9 градусов.