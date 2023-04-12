Вечером во вторник, 11 апреля, в Telegram-каналах распространилось видео, предположительно, жестокого убийства российскими военными украинского военнослужащего, пишет "Медуза".
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Видео с обезглавливанием украинского военного. Что известно?
По информации портала The Insider, одним из первых ролик появился на канале создателя "Мужского государства" Владислава Позднякова. Видео разошлось в пророссийских Telegram-каналах и украинских соцсетях.
Подлинность видео не подтверждена, отмечает "Медуза", неизвестно также, когда оно было сделано, однако предполагается, что его сняли летом 2022 года.
RUS TVNET не публикует видео из соображений этики.
"Отрезай, ломай позвоночник! <…> Что, никогда бошки не резал?" - на кадрах человек в камуфляже с закрытым лицом и белой повязкой на ноге ножом отрезает голову лежащему пленному, который кричит "больно!", "не надо!".
Жертва лежит на земле в камуфляже и с желтой повязкой, которой обозначают себя украинские военные. Находящиеся вокруг несколько человек кричат тому, что с ножом: "Работаем, братья! Отрезай, бл**ь! Ломай позвоночник ему! Что, никогда бошки не резал? До конца, бл**ь", описывает происходящее на видео "Зеркало".
Когда голова, предположительно, украинского военнослужащего отделена от тела, человек за кадром говорит: "В мешок ее, нах**, и отправить командиру".
The Insider отмечает, что на видео один из военных говорит по рации, в том числе звучит позывной "Варяг".
Также в ролике демонстрируют бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия.
Реакция в Украине
"Есть то, что никому в мире нельзя игнорировать: как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского пленного мир должен увидеть. Это видео России такой, какая она есть... Это не эпизод, так было и раньше. Так было в Буче, тысячи раз... Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, призвав также мировых лидеров отреагировать на случившееся и помочь победить в войне с Россией.
‼️ President @ZelenskyyUa commented on the brutal murder of a Ukrainian prisoner of war by the Russians.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/Xb4zxivuDB— KyivPost (@KyivPost) April 12, 2023
Также после публикации видео в Telegram-канале главы Офиса Зеленского Андрея Ермака появился пост: "За все будет ответ и ответственность".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил действия РФ с "Исламским государством", боевики которого также отрезали головы пленным. Однако он указал, что, в отличие от ИГИЛ, Россия председательствует в Совете Безопасности ООН. "Российские террористы должны быть изгнаны из Украины и ООН и понести ответственность за свои преступления", - написал министр в своем Twitter.
СБУ расследует возможное убийство
Служба безопасности Украины (СБУ) в среду, 12 апреля, сообщила о начале досудебного расследования в связи с публикацией в интернете видеоролика, на котором предполагаемые российские военные отрезают голову предполагаемому украинскому военнопленному, пишет DW.
В СБУ уточнили, что расследование проводится на основании части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение законов и обычаев ведения войны").
Председатель СБУ Василий Малюк пообещал найти и наказать виновных:
"Мы найдем этих изуверов. Если нужно будет - получим отовсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание".
Реакция в России и в оккупированных регионах Украины
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказал подозрение, что видео - постановочное. "В мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки", - сказал он.
"Сначала нужно проверить достоверность этих ужасных кадров. Безусловно, это ужасные кадры. А затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так это или не так. Имело ли это место, и если имело, то где и со стороны кого", - добавил представитель Владимира Путина.
Экс-депутат Верховной рады, а ныне один из лидеров донбасских сепаратистов Олег Царев назвал убийство преступлением и выразил надежду, что виновные будут наказаны.
Провоенные российские Telegram-каналы отреагировали на видео в основном сдержанно. Некоторые из них напомнили о роликах с предполагаемым убийством российских военных, другие задались вопросом, кому это надо и почему именно сейчас появилось это видео".
Более откровенно высказался командир боевого отряда русских неонацистов, воюющих в Донбассе на стороне России, Алексей Мильчаков, написав в Telegram-канале диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич": "Вы удивитесь, сколько таких видео будет постепенно всплывать". Сообщение сопровождается веселым эмоджи.
Напомним, в начале марта в Сети появилось видео расстрела украинского военнопленного после того, как он выкрикнул "Слава Украине!". Как позже было установлено, убитый - военнослужащий ВСУ Александр Мациевский.
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