Видео с обезглавливанием украинского военного. Что известно?

В СБУ уточнили, что расследование проводится на основании части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение законов и обычаев ведения войны").

Председатель СБУ Василий Малюк пообещал найти и наказать виновных:

"Мы найдем этих изуверов. Если нужно будет - получим отовсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание".

Реакция в России и в оккупированных регионах Украины

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказал подозрение, что видео - постановочное. "В мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки", - сказал он.

"Сначала нужно проверить достоверность этих ужасных кадров. Безусловно, это ужасные кадры. А затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так это или не так. Имело ли это место, и если имело, то где и со стороны кого", - добавил представитель Владимира Путина.

Экс-депутат Верховной рады, а ныне один из лидеров донбасских сепаратистов Олег Царев назвал убийство преступлением и выразил надежду, что виновные будут наказаны.

Провоенные российские Telegram-каналы отреагировали на видео в основном сдержанно. Некоторые из них напомнили о роликах с предполагаемым убийством российских военных, другие задались вопросом, кому это надо и почему именно сейчас появилось это видео".

Более откровенно высказался командир боевого отряда русских неонацистов, воюющих в Донбассе на стороне России, Алексей Мильчаков, написав в Telegram-канале диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич": "Вы удивитесь, сколько таких видео будет постепенно всплывать". Сообщение сопровождается веселым эмоджи.

Напомним, в начале марта в Сети появилось видео расстрела украинского военнопленного после того, как он выкрикнул "Слава Украине!". Как позже было установлено, убитый - военнослужащий ВСУ Александр Мациевский.