Возглавлявшая портал Sputnik в Эстонии Елена Черышева бежала из страны

Руководитель прокремлевского информационного портала Sputnik Елена Черышева, которую обвиняют в нарушении антироссийских санкций, покинула Эстонию и в настоящее время работает в медийной сфере на оккупированных Россией территориях Украины, пишет Rus.Postimees.
Полиция безопасности пишет в опубликованном сегодня ежегоднике, что в апреле 2022 года были задержаны руководители портала Sputnik Meedia Елена Черышева и Мати-Дмитрий Терестал в связи с подозрениями в нарушении международных санкций и санкций, наложенных эстонским правительством.
Государственная прокуратура ходатайствовала об аресте Черышевой, но суд ходатайство не удовлетворил. Для Черышевой установили запрет покидать место жительство, который она в конце 2022 года нарушила.
30 декабря 2022 года суд выдал постановление на ее арест.
По данным открытых источников, сейчас Елена Черышева работает в медийной сфере на оккупированных Россией территориях Украины.
В конце 2019 года в результате санкций Евросоюза, примененных к генеральному директору информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, в Эстонии прекратил деятельность портал Sputnik.
Его прежние руководители Елена Черышева и ее супруг Мати-Дмитрий Терестал основали MTÜ Sprut Meedia, а в 2020 году к работе приступил аналогичный портал под названием Sputnik Meedia.
Напомним, во вторник, 11 апреля, в Риге началась серия судебных процессов над 16 латвийскими журналистами, которых обвиняют в нарушении санкций Евросоюза.
Журналисты обвиняются в сотрудничестве с порталами Sputnik и Baltnews.
В список обвиняемых входят бывший главный редактор портала Baltnews Андрей Яковлев, латвийские журналисты Алла Березовская, Елена Кириллова, Владимир Дорофеев, Александр Малнач, Андрей Татарчук и Людмила Прибыльская, политический активист Владимир Линдерман, помощник депутата Европарламента Татьяны Жданок Андрей Солопенко, а также фотограф Сергей Мелконов.
Суть обвинения состоит в том, что Sputnik и Baltnews тесно связаны с российским государственным агентством "Россия сегодня" (все вышеперечисленные порталы в разное время были заблокированы на территории Латвии).
По мнению Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), эти новостные порталы представляют угрозу для безопасности Латвии, в частности публикации в "Спутнике" и Baltnews поддерживают и оправдывают действия России в войне против Украины и "систематически разжигают национальную ненависть".
Кроме того, генеральный директор "России сегодня" - это Дмитрий Киселев, известный российский пропагандист, который включен в санкционные списки.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!