Визажистка из Латвии получила главный приз ведущего мирового бренда косметики

Первые профессиональные знания в области искусства макияжа Дита получила в 2007 году, окончив школу визажистов, и начала работать с различными косметическими брендами. В 2011 году Maybelline пригласила Диту представлять этот бренд в Латвии, что означает ежедневную работу и продвижение продукции этого бренда. Параллельно с этим Дита набралась опыта и до сих пор участвует в различных проектах в латвийских журналах, фотосессиях и телепередачах.

Шесть лет назад, в 2017 году, заметив талант Диты, ведущий мировой косметический бренд Lancome пригласил ее стать международным визажистом в странах Балтии. Чтобы объединить и обучить своих визажистов, Lancome каждый год организует недельный семинар, в котором также принимает участие Дита.

Фото: Пресс-фото

Она бывала на семинарах в Южной Корее, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Спустя трехлетний перерыв, связанный с Covid-19, в этом году в начале апреля семинар прошел на родине Lancome во Франции, в Париже, где можно было посетить магазины бренда, лабораторию, поучаствовать в мастер-классах и совместно поработать с другими визажистами со всего мира. По окончании семинара Lancome награждает лучших художников прошедшего года, вручая свою высшую оценку - Серебряную и Золотую кисти. Два года назад Дита получила Серебряную. Награда была доставлена ​​по почте, так как очный семинар не проводился. В этом году, когда семинар завершился в отеле Hotel de Crillon в центре Парижа, тогда Дите вручили Золотую кисть, а ее коллеге из Нидерландов - Серебряную. Эта награда присуждается путем оценки, в том числе, профессиональной работы, отношения и активности в социальных сетях.

Фото: Пресс-фото

Страсть Диты - обучать макияжу, создавать цветовые палитры для женщин, рекомендовать подходящие стили и запечатлевать все это на фотографиях. Дита также осуществила свою мечту, создав свой бренд BE A WOMAN, WEAR A DRESS - льняные платья.

Галерея: Получение награды