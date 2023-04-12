Шлесерс уверен, что за Пиленса проголосуют все оппозиционные партии

Все оппозиционные партии проголосуют за основателя "Объединенного списка" (ОС) Улдиса Пиленса, считает председатель фракции партии "Латвия на первом месте" (LPV) Айнар Шлесерс.
Как сообщила агентству LETA представитель LPV Лига Крапане, мнение политика о кандидатуре Пиленса было высказано на партийной конференции 25 марта. Шлесерс выразил поддержку Пиленсу, увидев возможность таким образом свергнуть правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем.
"Я четко сказал, что Латвии нужно новое правительство. Это означает, что переговоры о формировании нового правительства начались", - сказал Шлесерс.
Шлессер подчеркнул, что его цель - 31 мая избрать Пиленса президентом государства, а затем свергнуть правительство Кариньша. "Я сразу могу сказать, что Пиленс будет лучше, чем [президент государства Эгил] Левитс. Он бизнесмен. Сегодня в политике нам нужны люди, которые разбираются в экономике, готовы выступить с предложением о том, как трансформировать экономику. Избрание Пиленса президентом могло бы облегчить смену правительства Кариньша", - надеется политик.
Как сообщалось, Пиленс подтвердил во вторник в интервью агентству LETA, что решил баллотироваться на пост президента. Он первым выдвинул свою кандидатуру на предстоящие в мае президентские выборы.
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