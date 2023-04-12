Шлесерс уверен, что за Пиленса проголосуют все оппозиционные партии

Как сообщила агентству LETA представитель LPV Лига Крапане, мнение политика о кандидатуре Пиленса было высказано на партийной конференции 25 марта. Шлесерс выразил поддержку Пиленсу, увидев возможность таким образом свергнуть правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем.

"Я четко сказал, что Латвии нужно новое правительство. Это означает, что переговоры о формировании нового правительства начались", - сказал Шлесерс.

Шлессер подчеркнул, что его цель - 31 мая избрать Пиленса президентом государства, а затем свергнуть правительство Кариньша. "Я сразу могу сказать, что Пиленс будет лучше, чем [президент государства Эгил] Левитс. Он бизнесмен. Сегодня в политике нам нужны люди, которые разбираются в экономике, готовы выступить с предложением о том, как трансформировать экономику. Избрание Пиленса президентом могло бы облегчить смену правительства Кариньша", - надеется политик.

Как сообщалось, Пиленс подтвердил во вторник в интервью агентству LETA, что решил баллотироваться на пост президента. Он первым выдвинул свою кандидатуру на предстоящие в мае президентские выборы.