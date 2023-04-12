Дана Бйорк опровергла слухи об увольнении сотрудников театра им. Чехова из-за незнания латышского

"Информация искажена сильно. (...) Проверки действительно есть, но они длятся уже более чем месяц, начались после очередной жалобы в конкретную инстанцию", - заявила она. По словам Бйорк, данные о сдавших проверки пока не получены, а появившаяся в социальных сетях информация об увольнениях не соответствует действительности.

"Театр находится в тесной связи и коммуникации с Центром госязыка, они дают нам рекомендации, как поступать, - сказала она передаче. - Театр намерен помочь свои сотрудникам, которые по каким-то причинам не смогли подтвердить конкретный уровень знания госязыка. Театр оплачивает курсы латышского для них. А те, кто сейчас не смогли доказать нужный уровень... можно не беспокоиться - театр даст время, чтобы человек улучшил или освежил свои знания".

Директор театра сказала, что театр попал в центр внимания недоброжелателей, которые получают "эстетическое или психологическое удовольствие", подавая на учреждение жалобы.

"Люди тренируют руку в написании различных кляуз, доносов, жалоб в разные инстанции, в том числе в языковую комиссию. Театр обязан пройти эту проверку, и это не страшно, - говорит она. - (...) Мы делаем свою работу, делаем спектакли, радуем зрителей, а все остальное решаемо. Переживаем не самое лучшее время в связи с геополитической ситуации в мире. Мы отстаиваем свое право быть, громко высказываем мнение о том, что творится в мире. Такого рода обостренное внимание к нам - это закономерно в данных условиях жизни"

Также Бйорк высказала надежду на то, что сегодняшняя ситуация пройдет.