Видео ⟩ В пожаре в Елгаве погибла пожилая женщина

Детектора дыма в квартире пенсионерки не было.

Житель противоположного дома указывает, что это не первый раз, когда у конкретного дома видны оперативные службы.

Командир Елгавской части Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Александр Корженевскис сообщил, что на втором этаже квартиры горел диван на площади двух квадратных метров.

Из соседней квартиры спасена 12-летняя девочка. Если бы пожар произошел позже ночью, то последствия могли бы быть еще более трагичными, добавили пожарные, отметив, что деревянные конструкции вспыхивают быстро и детекторы дыма в таких зданиях жизненно важны.

Видео: сюжет программы Degpunktā