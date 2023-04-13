Видео ⟩ В пожаре в Елгаве погибла пожилая женщина

Во вторник, 11 апреля, в Елгаве в одном жилом здании начался пожар, в котором жизнь потеряла 71-летняя женщина, сообщает передача TV3 Degpunktā.
Детектора дыма в квартире пенсионерки не было.
Житель противоположного дома указывает, что это не первый раз, когда у конкретного дома видны оперативные службы.
Командир Елгавской части Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Александр Корженевскис сообщил, что на втором этаже квартиры горел диван на площади двух квадратных метров.
Из соседней квартиры спасена 12-летняя девочка. Если бы пожар произошел позже ночью, то последствия могли бы быть еще более трагичными, добавили пожарные, отметив, что деревянные конструкции вспыхивают быстро и детекторы дыма в таких зданиях жизненно важны.
Видео: сюжет программы Degpunktā
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