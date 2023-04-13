Чт, 13.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ В пожаре в Елгаве погибла пожилая женщина

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Пожарные. Иллюстративное фото
Пожарные. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

Во вторник, 11 апреля, в Елгаве в одном жилом здании начался пожар, в котором жизнь потеряла 71-летняя женщина, сообщает передача TV3 Degpunktā. 

Детектора дыма в квартире пенсионерки не было.

Житель противоположного дома указывает, что это не первый раз, когда у конкретного дома видны оперативные службы.

Командир Елгавской части Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Александр Корженевскис сообщил, что на втором этаже квартиры горел диван на площади двух квадратных метров.

Из соседней квартиры спасена 12-летняя девочка. Если бы пожар произошел позже ночью, то последствия могли бы быть еще более трагичными, добавили пожарные, отметив, что деревянные конструкции вспыхивают быстро и детекторы дыма в таких зданиях жизненно важны.

Видео: сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх