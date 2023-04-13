Херманиc о Далай-ламе: "Я совершенно уверен, что он не в своем уме"

Затем, во время одного из обедов, я рассказал ему случай, когда один международный буддийский ретрит в Латвии (в стороне Руиены) провалился, и все буддийские монахи Мьянмы разбежались по очень простой причине. Ей стали латвийские комары, присутствие которых несовместимо с техникой медитации. Я сказал ему, что буддизм - сильная религия, но, к сожалению, на территории Латвии он не действует. Из-за наших комаров. Отчасти я имел в виду это как шутку, которую он не понял. Потому что его ответ был - комары тоже живые существа, и если они хотят немного пососать вашей крови, то не стоит им в этом отказывать. Хорошо удачи."