Херманиc о Далай-ламе: "Я совершенно уверен, что он не в своем уме"

Видео, в котором тибетский духовный лидер Далай-лама просит мальчика "пососать язык", получило широкий общественный резонанс во всем мире. Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, который даже несколько раз встречался с Далай-ламой, не остался равнодушным к увиденному. Он делится несколькими эпизодами своих встреч с духовным лидером и говорит, что, по его мнению, Далай-лама давно уже "не в своем уме".
"Конечно, я сомневаюсь, что Далай-лама педофил (CNN и везде публикуют видео, где он заставляет маленького мальчика сосать язык). Я почти уверен, что он просто сошел с ума. И давно.
У меня есть некоторые наблюдения в этом контексте, потому что я встречался с ним четыре раза.
И в Дхарамсале, и здесь. У меня сложилось впечатление, что он придумал образ "весьма оригинального дядюшки", который, по старым примерам дзен-буддизма, пытается то и дело всех удивить забавным и непредсказуемым поведением. Со стороны это выглядело довольно неловко и, к сожалению, на этот раз фатально для него самого.
Кроме того, мне показалось, что он немного глуповат, если можно так выразиться.
Например, на снимке во время встречи с буддистами приехавшими из Бурятии и Тувы, они спросили его, как жить с бичом русификации. На это он отвечал кошмарами о братском сосуществовании с русскими, в конце начал восхвалять Маркса и признавался, что сам в душе марксист. Должно быть, он на мгновение забыл, что Китай сделал с Тибетом.
Затем, во время одного из обедов, я рассказал ему случай, когда один международный буддийский ретрит в Латвии (в стороне Руиены) провалился, и все буддийские монахи Мьянмы разбежались по очень простой причине. Ей стали латвийские комары, присутствие которых несовместимо с техникой медитации. Я сказал ему, что буддизм - сильная религия, но, к сожалению, на территории Латвии он не действует. Из-за наших комаров. Отчасти я имел в виду это как шутку, которую он не понял. Потому что его ответ был - комары тоже живые существа, и если они хотят немного пососать вашей крови, то не стоит им в этом отказывать. Хорошо удачи."
Напомним, скандал разгорелся, когда была распространена видеозапись февральских событий в северном индийском городе Дхарамсала, где живет Далай-лама. На видео видно, как Далай-лама приглашает 10-летнего мальчика на сцену и говорит ему поцеловать его в щеку и в губы. Когда мальчик послушно подчиняется, 87-летний духовный лидер говорит ему: "А теперь пососи мой язык".
В понедельник, 10 апреля Далай-лама извинился за свои действия.
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