Фестиваль UNDER 2023 объявил полный лайн-ап

Сцены UNDER Pressure и UNDER Control откроются в 20:00. Мощное техно на UNDER Pressure представят шотландские мастодонты жанра — дуэт Slam. Их лейбл Soma стартовал в начале 90-х, открыв миру ряд суперизвестных сегодня имен, а одноименное радиошоу имеет тысячи поклонников во всем мире. К дуэту присоединится сооснователь, куратор и резидент лондонского клуба Fold — Voicedrone. Клуб считается одним из самых хайповых андерграундых спотов британской столицы. Быстрый техно-саунд сыграет постоянная гостья берлинского видеоспота HÖR — квир-диджей Radical Softness. В лайнапе сцены много женских имен: первая леди техно Эстонии Merimell, в активе которой релизы на именитых лейблах и свое радиошоу на государственном радио, основательница UNDER Festival — Ksenia Kamikaza, Orthodox из Лиепаи, Laima Adelaide из Штуттгарта, LE/RА. Диджеи E91, Ikss и HP-82 имеют свой четко узнаваемый стиль, который дополнит техно-звучание субботы.