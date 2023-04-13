Фестиваль UNDER 2023 объявил полный лайн-ап

К уже заявленным хедлайнерам Tiga, Slam DJs, Alinka и Hard Ton, присоединятся берлинские артисты Holger Zilske и Radical Softness, а также основатель хайпового клуба Fold в Лондоне Voicedrone. Пополнен и список местных диджеев и лайв-музыкантов.

Первый день фестиваля, 19 мая, отдан под электронные лайв-выступления. В 21:00 вечер откроет номинантка "Золотого микрофона" Waterflower, которая является активисткой эко-футуристского движения в музыке. В качестве инструментов и MIDI-генераторов она использует растения и грибы, создавая смесь авант- и гипер-попа с хардкором. Затем на сцену взойдет вокалистка и продюсер Podruga, чья музыка отсылает слушателей к электронике 90-х, фэнтези-саундтрекам с элементами пост-панка. Она готовит электронный сет с гитаристом и продюсером Ричардсом Даукстсом. Выступление экстравагантного итальянского дуэта Hard Ton (Permanent Vacation, International Deejay Gigolo), играющего смесь эсида, хауса и итало-диско, предварит артистический сет рижан Queer On Acid. Сцену закроет электро-техно-лайв Игоря Воробьева из Вентспилса, который последние шесть лет управляет звукозаписывающим лейблом Blind Allies.