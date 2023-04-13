Фестиваль UNDER 2023 объявил полный лайн-ап

Фестиваль электронной музыки UNDER 2023, который в этом году в четвертый раз пройдет 19 и 20 мая на ул. Тераудлиетувес, 9, объявил полную программу участников - представлены почти 40 артистов.
К уже заявленным хедлайнерам Tiga, Slam DJs, Alinka и Hard Ton, присоединятся берлинские артисты Holger Zilske и Radical Softness, а также основатель хайпового клуба Fold в Лондоне Voicedrone. Пополнен и список местных диджеев и лайв-музыкантов.
Первый день фестиваля, 19 мая, отдан под электронные лайв-выступления. В 21:00 вечер откроет номинантка "Золотого микрофона" Waterflower, которая является активисткой эко-футуристского движения в музыке. В качестве инструментов и MIDI-генераторов она использует растения и грибы, создавая смесь авант- и гипер-попа с хардкором. Затем на сцену взойдет вокалистка и продюсер Podruga, чья музыка отсылает слушателей к электронике 90-х, фэнтези-саундтрекам с элементами пост-панка. Она готовит электронный сет с гитаристом и продюсером Ричардсом Даукстсом. Выступление экстравагантного итальянского дуэта Hard Ton (Permanent Vacation, International Deejay Gigolo), играющего смесь эсида, хауса и итало-диско, предварит артистический сет рижан Queer On Acid. Сцену закроет электро-техно-лайв Игоря Воробьева из Вентспилса, который последние шесть лет управляет звукозаписывающим лейблом Blind Allies.
В субботу, 20 мая, фестиваль откроет двери в 18:00. Действие начнется на уличной сцене Garden, где сыграют как именитые, так и молодые латвийские диджеи: ожидаются виниловые сеты от Nick Ustinov & Jazzy Marky, Waxid, Vakru, Ze Ivarzz, также выступят KAN, Aizvakardiena, Adroit, DIN, Esoniq, Ideology of Sound, Elvi Soulsystems и Cheh, представляющий Ливан и Объединенные Арабские Эмираты, но в данный момент обосновавшийся в Литве.
Сцены UNDER Pressure и UNDER Control откроются в 20:00. Мощное техно на UNDER Pressure представят шотландские мастодонты жанра — дуэт Slam. Их лейбл Soma стартовал в начале 90-х, открыв миру ряд суперизвестных сегодня имен, а одноименное радиошоу имеет тысячи поклонников во всем мире. К дуэту присоединится сооснователь, куратор и резидент лондонского клуба Fold — Voicedrone. Клуб считается одним из самых хайповых андерграундых спотов британской столицы. Быстрый техно-саунд сыграет постоянная гостья берлинского видеоспота HÖR — квир-диджей Radical Softness. В лайнапе сцены много женских имен: первая леди техно Эстонии Merimell, в активе которой релизы на именитых лейблах и свое радиошоу на государственном радио, основательница UNDER Festival — Ksenia Kamikaza, Orthodox из Лиепаи, Laima Adelaide из Штуттгарта, LE/RА. Диджеи E91, Ikss и HP-82 имеют свой четко узнаваемый стиль, который дополнит техно-звучание субботы.
Звездами сцены UNDER Control, где главным образом будут звучать EBM, electro и acid, станут: Tiga - канадский диджей, автор множества электронных хитов из лейбла Turbo Recordings; Alinka — чикагская артистка украинского происхождения, живущая в Берлине и являющаяся резидентом Panorama Bar; берлинец Holger Zilske, известный на электронной сцене под именем техно-проекта Smash TV, на данный момент экспериментирующий в жанре электро. Mountak, резидент каунасского клуба Lizdas, дополнит интернациональную программу фестиваля. Латвию представят дуэт Taran & Lomov из Amber Muse, Lévi из Klik Klak, Crying Skies, mOZ & Herren Ivo, Veronika Keris & Grisha Nirgov, а также дуэт Laiva Maikule.
Индустриальный квартал на улице Тераудлиетувес, 9 является лучшей декорацией для смелого звучания фестиваля. Больше информации обо всех участниках, месте проведения и билетах - на сайте underfestival.com.
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