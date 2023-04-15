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Женщины этого знака Зодиака неповторимы: их сложно любить, но не любить - невозможно

rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: shutterstock/Zolotarevs

Представительницы прекрасного пола, рожденные под одним созвездием, настолько необычны, что мужчины привязываются к ним навсегда, считают астрологи. Они также объяснили, в чем причины такого магнетизма.

Если вы влюбитесь в женщину, рожденную под знаком Рыб, то знайте - это навсегда, и даже если ваши пути разойдутся, вы все равно всегда будете помнить о ней. Потому что она - как первые лучи весеннего солнца, первый дождь после засухи, первый снег, накрывающий землю мягким покрывалом.

Мистическая сила Рыб, по мнению астрологов, на которых ссылается cluber.com, состоит в том, что своей любовью они обволакивают не только разум человека, но и его душу.

Рыбы символизируют собой тайну и романтику.

Женщина этого знака и горькая, и сладкая, потому что ее любовь не только опьяняет, но и вызывает сильнейшее потрясение.

Представительниц этого знака Зодиака сложно любить, но не любить их еще сложнее.

Рыбы несут в себе знание Вселенной и чувствуют своих партнеров на совершенно ином уровне, чем большинство других людей.

Они обладают способностью понимать без объяснений, умеют принимать и чувствовать партнера целиком - со всеми его недостатками и достоинствами.

Любовь, которую дарят женщины-Рыбы, не сравнить ни с чем. Они никогда не любят наполовину, их сердце в отношениях всегда открыто.

Рыбы становятся для своих возлюбленных тем убаюкивающим сном, в котором они даже не мечтали оказаться. Они застенчиво улыбаются и дарят соблазнительные поцелуи. Эти женщины беспредельно романтичны, мечтательны и с легкостью перемещаются в мир фантазий, который они не только создают, но и живут в нем большую часть времени.

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