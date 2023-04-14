Ольга Камбала о смерти матери и отце, которого не знает

У звезды шоу Ольги Камбалы большая семья - муж, трое дочерей, а в доме постоянно бывают гостьи. Но в детстве она была одна. Мама много работала, а вот папа в ее воспитании совершенно не участвовал. В интервью журналу Lilita Ольга откровенно рассказала о своем детстве.
Перед грандиозной свадьбой с Каспаром Камбалой, которая состоялась в октябре прошлого года, Ольга призналась, что ее некому проводить к алтарю: "Некому провести меня к алтарю, потому что у меня нет родственников. Моя мама умерла, папа тоже, наверное, умер... У меня нет ни сестер, ни братьев. Я одинока, одинока. Моя няня тоже умерла. У меня никого нет".
В беседе с журналом Lilita Ольга Камбала рассказала подробнее о своей семье - матери и отце, какой она была в детстве, где росла и с какими трудностями сталкивалась.
"В детстве я была очень застенчивой девочкой. Светловолосая, единственный ребенок в семье. У меня была фантастическая мама, которая была успешным предпринимателем. Именно от нее я унаследовала умение продавать.
Мать по национальности украинка, отец - литовец. Я выросла и жила в Старой Риге. Это мое место, я знаю здесь каждый булыжник",
- отметила Ольга и продолжила: "Мама приехала из Одессы в Ригу в советское время, я родилась, и она осталась. Я по натуре была интровертом, мне было сложно разговаривать даже в магазине, иногда одиноко.
Мама много работала, но меня воспитывала няня - Лариса, прибалтийская немка.
Благодаря ей я научилась манерам, этикету, у меня большой микс из традиций и песен, которые время от времени всплывают. Няня также успела присмотреть за двумя моими дочерьми и ушла из жизни, чувствуя, что в моей жизни все в порядке. Она была очень близким мне человеком.
...У меня голубые глаза от отца. Как говорила мама, он был просто красивым подлецом. Когда я родилась, моя мама рассталась с ним. Я также знаю, что у него было хорошее чувство юмора. Но он ни на минуту не участвовал в моем воспитании, и поэтому нам здесь не о чем говорить".
"Вообще-то мое детство было прекрасным. Вокруг всегда были друзья, мы гуляли по кафешкам. Я просыпалась утром, звоню девочкам, идем есть мороженое, я расплачиваюсь за всех [...]. Такое классное чувство. Все было очень красиво - дом Барби, куклы. Я понимаю теперь свои мысли, что воспринимала свою жизнь как жизнь в розовом домике Барби.
Но тут неожиданно умерла мама - заболела и вскоре, буквально в течение двух месяцев, ушла.
Мне было всего восемнадцать. И известие о болезни мамы, и весь процесс, во время которого я не отходила от мамы ни на шаг, и, понятное дело, ее смерть стали для меня ненормально большим ударом и потрясением. Это было ужасно.
Меня, избалованную девочку из Старой Риги, [...] вдруг поставили на место. И это было еще не все. В последующие месяцы я потеряла буквально все. Потому что, несмотря на то, что мне было восемнадцать, я, будучи как бы взрослой, жила в наивном подростковом пузыре и на самом деле ничему не научилась в реальной жизни, даже как платить за электричество".
Помочь было некому...
"[...] Наоборот. У мамы были отношения до ее смерти, у меня год был отчим, который, когда мама умерла, сказал - тебе 18, все, до свидания! Он, моряк по профессии, ушел в море на восемь месяцев. А я и не знала, не понимала, не изучила, как подать на наследство! И, конечно, этим воспользовались другие".
Напомним, ранее Ольга рассказала, что у нее был неприятный опыт со стилистами и визажистами.
Интервью целиком читайте в апрельском номере журнала Lilita.
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