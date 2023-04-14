Ольга Камбала о смерти матери и отце, которого не знает

Мама много работала, но меня воспитывала няня - Лариса, прибалтийская немка.

Благодаря ей я научилась манерам, этикету, у меня большой микс из традиций и песен, которые время от времени всплывают. Няня также успела присмотреть за двумя моими дочерьми и ушла из жизни, чувствуя, что в моей жизни все в порядке. Она была очень близким мне человеком.

...У меня голубые глаза от отца. Как говорила мама, он был просто красивым подлецом. Когда я родилась, моя мама рассталась с ним. Я также знаю, что у него было хорошее чувство юмора. Но он ни на минуту не участвовал в моем воспитании, и поэтому нам здесь не о чем говорить".

"Вообще-то мое детство было прекрасным. Вокруг всегда были друзья, мы гуляли по кафешкам. Я просыпалась утром, звоню девочкам, идем есть мороженое, я расплачиваюсь за всех [...]. Такое классное чувство. Все было очень красиво - дом Барби, куклы. Я понимаю теперь свои мысли, что воспринимала свою жизнь как жизнь в розовом домике Барби.

Но тут неожиданно умерла мама - заболела и вскоре, буквально в течение двух месяцев, ушла.