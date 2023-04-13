Планируют отказаться от требования носить маски в пансионатах и больницах

Предложение содержится в аннотации к разработанному Минздравом проекту нормативных актов, с которой можно ознакомиться на портале проектов правовых актов.

Согласно действующим правилам, и сотрудники, и пациенты должны носить маски при оказании/получении медицинских услуг. Для получения услуг социального ухода необходимо предъявить справку о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный результат теста на Covid-19, что противоречит установленным в стране алгоритмам тестирования.

Как указывает Минздрав, эпидемиологическая ситуация в стране и в мире улучшилась. В последнее время больше не было вспышек с большим количеством зараженных Covid-19, причем в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме и меньшему количеству пациентов требуется госпитализация.

Covid-19 больше не представляет такого высокого риска для системы здравоохранения, как раньше, и теперь сопоставим с другими респираторными инфекциями, такими как сезонный грипп. Поэтому меры эпидемиологической безопасности в отношении Covid-19 должны быть приравнены к мерам по ограничению других респираторных инфекций, в том числе это касается требований об использовании масок, отмечают в министерстве.

Принимая во внимание опыт других стран Евросоюза по отмене требования об использовании масок и прогнозируя дальнейшее снижение риска распространения Covid-19, Минздрав предлагает отменить требование об обязательном использовании масок в медицинских учреждениях и учреждениях долгосрочного социального ухода.

Согласно проекту, в медицинских учреждениях и центрах социального ухода можно будет не пользоваться масками, но учреждения сами смогут принимать решение о необходимости использовать маски сотрудниками, пациентами и посетителями. Такие ситуации могут быть, например, при вспышках заболевания в конкретном учреждении.