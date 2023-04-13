Секретные документы свидетельствуют о внутренней борьбе в правительстве России

Обнаруженный пакет документов, не входящий в группу документов из 53 страниц, которая привлекла широкое внимание на прошлой неделе, свидетельствует о разногласиях в российском правительстве.

Новые документы свидетельствуют о спорах по поводу количества погибших и раненых в Украине, причем Федеральная служба безопасности (ФСБ) обвиняет руководство армии в сокрытии данных о российских потерях.

Представители армии также скрывали от вышестоящего начальства плохие новости, в свою очередь ФСБ оспаривала данные Министерства обороны в ходе дискуссий с правительством.

Новые документы также предоставляют больше информации об утверждениях, сделанных публично в феврале основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, о том, что армейские чиновники не обеспечивают его бойцов боеприпасами.

Президент России Владимир Путин путался разрешить этот спор лично, пригласив Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу на встречу, которая состоялась 22 февраля, говорится в одном из докумиентов.

Документы, которые, судя по всему, являются секретными материалами американской разведки, циркулируют в сети уже несколько недель, часто на пророссийских сайтах. Особое внимание привлекли те из них, которые, по-видимому, содержат детали о войне в Украине.

Американские СМИ уже несколько дней сообщают о чувствительных материалах, затрагивающих обе воюющие стороны, однако сами документы при этом не публикуют. Кто занимается публикацией этих документов, неизвестно.