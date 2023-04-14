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"Утечка" Пентагона: Патрушев и Герасимов планировали саботировать войну

Deutsche Welle
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Некий "секретный документ" утверждает, что начальник Генштаба ВС РФ Герасимов намеревался саботировать войну Путина против Украины
Некий "секретный документ" утверждает, что начальник Генштаба ВС РФ Герасимов намеревался саботировать войну Путина против Украины Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa

Секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов могли участвовать в акции по саботажу военных действий с целью скорейшего окончания войны между Россией и Украиной. Об этом сказано в одном из докладов, входивших в предполагаемую утечку якобы секретных документов Пентагона, пересказ которого в четверг, 13 апреля, опубликовал ряд немецких СМИ, включая Tagesspiegel и Focus.

Согласно сведениям, полученным из украинского источника, ссылающегося в свою очередь на источник, близкий к Кремлю, Герасимов и Патрушев планировали саботировать войну против Украины и завершить ее. Для этого они намеревались перебросить войска на юг. В качестве дня "Икс" они наметили 5 марта, когда у Владимира Путина должен был начаться курс химиотерапии, и он уже не смог бы повлиять на происходящее. Таким образом, если верить источнику, Путин болен онкологическим заболеванием. Впоследствии Герасимов отказался от своих планов. Каких-либо подтверждений информации, изложенной в документе, нет.

Данные о состоянии армий Украины и России

Предполагаемые секретные документы стали появляться на различных форумах в интернете еще в начале марта и поначалу не привлекали к себе особого внимания. Однако позднее оказалось, что из них можно было сделать вывод о состоянии российской и украинской армии и, в частности, о неудовлетворительной подготовке к будущему украинскому контрнаступлению.

В то же время некоторые данные носили следы явной манипуляции. Так, российские потери были занижены, а украинские - завышены.

Вместе с тем документы, которых в сети появилось больше 100, включают в себя информацию не только об Украине, но и о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке. Министерство юстиции США и Пентагон начали свои расследования по факту появления документов в сети.

Виновник утечки "секретов" обнаружен

12 апреля в СМИ появились сообщения о том, что виновником утечек многочисленных документов американской разведки, в том числе о войне в Украине, предположительно является молодой фанат оружия, работающий на одной из военных баз в Соединенных Штатах. Об этом написала, в частности, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на двух участников онлайн-платформы Discord, где были выложены эти якобы секретные материалы.

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