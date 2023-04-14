По эстакадам Южного моста увеличат скорость движения

Сегодня, 14 апреля, в Риге максимально разрешенная скорость движения по эстакадам Южного моста будет восстановлена до 70 километров в час, сообщили агентству LЕТА в департаменте сообщения Рижской думы.
Замена знаков запланирована с 11:00 до 15:00.
Вводимое ежегодно в зимний период ограничение максимальной скорости до 50 километров в час будет отменено на участке от съезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас.
Ограничение скорости также будет отменено на участке от улицы Лубанас до съезда с улицы Пиедруяс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова