По эстакадам Южного моста увеличат скорость движения

Замена знаков запланирована с 11:00 до 15:00.

Вводимое ежегодно в зимний период ограничение максимальной скорости до 50 километров в час будет отменено на участке от съезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас.

Ограничение скорости также будет отменено на участке от улицы Лубанас до съезда с улицы Пиедруяс.