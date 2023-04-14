Вайкуле о цензуре в СССР и свободе: "В ночном баре я могла делать, что хочу"

Лайма Вайкуле удивилась тому, что журналист Вадим Радионов обозначил такой факт, что ее считают гей-иконой: "Вот не знала. Чего только обо мне не говорят. Но я не против. Я согласна".

Певица отметила, что ее друзья-геи более изысканно ко всему относятся и подмечают различные детали. Вайкуле вспомнила создание и формирование своего сценического образа.

"Я ничего не делаю специально или, чтобы нравится. Потому я не народная певица". Артистка объяснила, что она делает, что хочет. Но даже во времена советской цензуры она старалась петь, что хочет. Пела на латышском языке.

Лайма Вайкуле вспоминает, что в баре "Юрас Перле", где она работала было больше свободы и худсовет там ничего не контролировал, а значит она могла одеваться, как хотела до момента, пока не попала на большую сцену:

"Там [" в "Юрас Перле" - прим. ред.] больше была я. Потом репертуар меня поменял, но мое поведение и костюмы остались. Но худсовет нас все-таки регулировал.

В ночном баре я могла делать, что хочу. Это было главной причиной, почему я там хотела работать".

Лайма Вайкуле не стремилась к большой сцене, ведь там не всегда можно было петь, что хочешь, но она всегда старалась говорить все, что хотела. Даже сейчас, посмотрев передачу 1993 года "Акулы пера", артистка убедилась, что говорила тоже самое - она была против агрессии и никогда не меняла своего мнения.

Интервью целиком смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "И грянул Грэм":